O tânără activistă a fost reținută de poliția rusă, luni dimineață, în timp ce mergea prin Piaţa Roşie din Moscova, învelită fiind în steagul ucrainean.

Gestul tinerei a fost surprins în fotografii, care au fost postate pe rețelele de socializare. ONG-ul pentru apărarea drepturilor deţinuţilor Ovd-Info a publicat o fotografie a femeii înfășurate cu steagul ucrainean, făcută din spate de un trecător şi redată pe canalul său de Telegram. Este vorba despre activista Alena Kozhevnikova. Aceasta a fost dusă la departamentul de poliţie din districtul Kitay Gorod, a informat Ovd-Info. Ea va fi apărată de un avocat de la ONG Ovd-Info.

A girl with a Ukrainian flag was detained on Red Square in Moscow 🇺🇦



The girl was taken to the police station in the Kitay-Gorod district and later released.



The protester was written a report under the articles on "discrediting the Russian army" and violation of the rules for… pic.twitter.com/ztLKXJ3bu6