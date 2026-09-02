România reacționează după incidentul cu drone de la Leipzig. Mesajul oficial transmis Rusiei și Germaniei
România reacționează după incidentul cu drone de la Leipzig
Guvernul României a reacționat după ce Germania a atribuit oficial Rusiei tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle. Bucureștiul transmite că susține Berlinul și consideră incidentul parte a unui tipar mai amplu de acțiuni hibride îndreptate împotriva Uniunii Europene și a statelor membre.
Mesajul a fost publicat pe pagina oficială de X a Guvernului României.
„Guvernul României este pe deplin solidar cu Germania în urma atribuirii incidentului cu drona de la Leipzig statului rus. Acesta este un alt exemplu al comportamentului provocator al Rusiei față de UE și statele sale membre.
Nu este un incident izolat, ci face parte dintr-un tipar mai amplu de atacuri hibride. Rămânem uniți în hotărârea noastră de a ne consolida securitatea”, a scris Guvernul României pe pagina oficială de X.
Berlinul spune că Rusia este responsabilă pentru incidentul de la Leipzig
Autoritățile germane au anunțat că investigațiile efectuate după incidentul de la începutul lunii august indică responsabilitatea Rusiei.
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat marți, la Berlin, că ancheta poliției, tiparele infracționale identificate și informațiile furnizate de serviciile de securitate duc către Moscova.
„În ansamblu, anchetele poliţieneşti, tiparele infracţionale şi informaţiile serviciilor de securitate indică faptul că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atentat de la aeroportul din Leipzig”, a declarat ministrul marţi, la Berlin, alături de ministrul de externe Johan Wadephul.
Dobrindt a precizat că autoritățile germane au ajuns la o concluzie privind responsabilitatea Rusiei pentru incidentul produs la 4 august.
„Prin urmare, guvernul federal ajunge la concluzia că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig din 4 august”, a punctat Dobrindt.
Ministrul german de interne a indicat și că autoritățile de la Berlin nu tratează cazul ca pe un episod separat.
„Nu considerăm Leipzig un eveniment izolat, ci îl vedem în corelaţie cu alte acţiuni hibride”, a adăugat ministrul german de interne.
În același timp, Dobrindt a subliniat că Germania nu consideră că se află în război.
„Cu toate acestea, nu ne aflăm în război”, a declarat ministrul.
Germania închide Consulatul Rusiei de la Bonn
După atribuirea incidentului Moscovei, Berlinul a anunțat o serie de măsuri împotriva Rusiei.
Ministrul german de externe Johann Wadephul a luat decizia, după consultarea cancelarului Friedrich Merz, de a închide Consulatul General al Rusiei de la Bonn începând cu 18 septembrie.
„Contractul privind Casa Rusiei din Berlin va fi reziliat”, a anunțat, de asemenea, șeful diplomației germane.
Berlinul a mai decis convocarea ambasadorului rus. Wadephul a precizat că procedura era deja în desfășurare în momentul declarațiilor sale.
„Această convocare are loc chiar în acest moment”, a declarat Wadephul.
Noi măsuri de securitate împotriva amenințării hibride
Guvernul german a anunțat și înăsprirea controalelor la intrarea în țară pentru cetățenii ruși. Totodată, mai multe persoane vor fi plasate sub observație în contextul amenințării hibride.
Berlinul intenționează să adopte măsuri suplimentare și în domeniul serviciilor de informații. Germania își va continua, de asemenea, eforturile în cadrul NATO pentru consolidarea capacității proprii de apărare și pentru descurajarea Rusiei.
Wadephul a transmis că autoritățile germane consideră că țara poate face față acestor amenințări.
„Germania rămâne în siguranță şi se apără împotriva adversarilor care doresc să provoace nesiguranţă.”
La rândul său, Dobrindt a avertizat din nou asupra riscului reprezentat de Rusia și a descris amploarea amenințării hibride cu care se confruntă Germania.
Germania este „în fiecare zi ţinta războiului hibrid”, a declarat ministrul de interne.
Dobrindt a acuzat totodată Rusia că „are disponibilitatea de a provoca daune mai mari”.
Ce s-a întâmplat la aeroportul Leipzig/Halle
Incidentul pentru care Berlinul indică responsabilitatea Rusiei a avut loc la aeroportul Leipzig/Halle în luna august.
Potrivit autorităților germane, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean aflat pe aeroport. Dispozitivul nu a detonat.
Anchetatorii germani au susținut că elementele tehnice identificate în timpul investigației corespund unor metode asociate operațiunilor hibride rusești.
Ministerul german de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaev, în contextul acuzațiilor formulate de autoritățile germane.
Pe lângă închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn și rezilierea acordului privind Casa Rusă din Berlin, Germania a anunțat controale mai stricte pentru cetățenii ruși la intrarea în țară.
Berlinul a anunțat și măsuri suplimentare privind așa-numita flotă din umbră a Rusiei, folosită pentru transportul petrolului și pentru evitarea sancțiunilor internaționale.
Dmitri Medvedev amenință Germania cu „lovituri directe”
Reacția Moscovei a venit pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Germania.
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a atacat conducerea germană într-un mesaj publicat pe Telegram și a sugerat că Berlinul ar putea deveni ținta unor acțiuni militare.
Medvedev a vorbit despre „lovituri directe” împotriva Germaniei și a indicat inclusiv fabricile care produc echipamente militare.
Oficialul rus a folosit și cu această ocazie o retorică agresivă la adresa liderilor europeni care sprijină Ucraina.
Medvedev a susținut că statele occidentale, în special cele europene, ar finanța „terorismul” prin sprijinul acordat Kievului. În același mesaj, el a făcut referire la deplasările cu trenul ale unor lideri occidentali către capitala Ucrainei, fără să prezinte dovezi pentru acuzațiile formulate.
Kremlinul respinge acuzațiile Germaniei
Moscova a respins acuzațiile formulate de Berlin în legătură cu incidentul de la Leipzig.
Vladimir Putin a susținut că autoritățile germane nu ar fi prezentat probe care să demonstreze responsabilitatea Rusiei. Liderul rus a afirmat, de asemenea, că acuzațiile la adresa Moscovei ar putea fi folosite pentru a distrage atenția de la problemele economice interne ale Germaniei.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat la rândul său Germania că amplifică tensiunile dintre cele două țări.
Reprezentanții diplomației ruse au transmis că Moscova va răspunde măsurilor adoptate de autoritățile germane.
Noi incidente de securitate raportate în Germania
Amenințările lansate de Medvedev au venit în aceeași zi în care Germania a raportat și alte incidente de securitate.
La Augsburg, două persoane au fost rănite ușor în urma exploziei unui obiect neidentificat într-un pasaj al gării centrale. O parte a stației a fost închisă pentru efectuarea verificărilor, iar cauza deflagrației nu era stabilită la momentul relatărilor.
În vestul Germaniei, poliția a deschis o anchetă privind un posibil act deliberat produs la o substație electrică din Bergheim.
Un scurtcircuit a dus la scoaterea temporară din funcțiune a unor instalații asociate centralelor Neurath și Niederaussem, care au împreună o capacitate de 4.200 MW. Alimentarea cu energie electrică din regiune nu a fost însă perturbată.
Un alt caz este investigat în Brandenburg, unde au fost descoperite dispozitive suspecte în apropierea unei instalații energetice.
Autoritățile germane nu au anunțat până la momentul relatărilor existența unei legături oficiale între aceste incidente și tentativa de atac de la aeroportul Leipzig/Halle.
Reacția Uniunii Europene după acuzațiile Berlinului
Acuzațiile Germaniei au generat reacții și la nivel european.
Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat că serviciul extern al Uniunii Europene l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bruxelles.
Kallas a descris incidentul de la Leipzig drept unul care prezintă caracteristici de „terorism sponsorizat de stat”, potrivit relatărilor Reuters.
Mai multe state europene au recurs la măsuri diplomatice similare. Franța, Belgia, Țările de Jos și Cehia au convocat reprezentanți diplomatici ruși.
Parisul a cerut, de asemenea, discutarea unor noi sancțiuni europene împotriva Moscovei.
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