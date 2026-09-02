România reacționează după incidentul cu drone de la Leipzig. Mesajul oficial transmis Rusiei și Germaniei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 17:35

Guvernul României a reacționat după ce Germania a atribuit oficial Rusiei tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle. Bucureștiul transmite că susține Berlinul și consideră incidentul parte a unui tipar mai amplu de acțiuni hibride îndreptate împotriva Uniunii Europene și a statelor membre.

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