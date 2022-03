Reuniunea, care va avea loc cu prezenţă fizică, va lua în discuţie situaţia din Ucraina după invazia rusă, precum şi întărirea apărării pe flancul estic al Alianţei, a indicat o sursă diplomatică, potrivit France Presse.

#BREAKING NATO foreign ministers to hold emergency meeting over Ukraine Friday: official pic.twitter.com/pifMfk9Aoe