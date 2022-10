„Am discutat cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, și am condamnat atacurile oribile și fără discriminare ale Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina. NATO va continua să sprijine poporul ucrainean curajos împotriva agresiunii Kremlinului atât timp cât va fi nevoie" - a scris Jens Stoltenberg, luni, pe Twitter.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes.