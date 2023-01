Noul pachet, pe care SUA este de așteptat să-l anunțe la sfârșitul săptămânii după întâlnirea aliaților din Germania, va include sisteme de artilerie GLSDB, a raportat Politico , citând oficiali familiarizați cu situația.

Dezvoltate în comun de suedezul Saab și americanul Boeing, aceste sisteme au o rază de acțiune de 100 mile, sau aproximativ 160 km, iar utilizarea GPS-ului va permite armatei ucrainene să „obțină” ținte în nordul și centrul Crimeei de pe linia frontului. malurile Niprului. De exemplu, de la Herson până la Evpatoria, distanța este de 170 km, iar de la Novaya Kakhovka până la Dzhankoy, un important nod feroviar, de 150 km.

Kievul nu va primi încă nici măcar rachete ATACM cu o rază de acțiune de până la 300 km, spun surse Politico. Cu toate acestea, această poziție se poate schimba, a declarat adjunctul secretarului american al Apărării, Colin Kahl, în timpul unei vizite la Kiev săptămâna trecută.

După luni de îndoială și teamă că un atac asupra Crimeei ar escalada, administrația Biden începe în sfârșit să recunoască faptul că Ucraina are nevoie de fonduri pentru a lovi peninsula, care a devenit un centru logistic cheie pentru armata rusă, scrie The New York Times , citând oficiali.

Potrivit Casei Albe, capacitatea armatei ucrainene de a arăta vulnerabilitatea Crimeei va consolida poziția Kievului în viitoarele negocieri. În plus, amenințarea cu folosirea armelor nucleare, despre care oficialii ruși le-au sugerat în mod repetat până la președinte, a scăzut, spun sursele NYT.

Folosirea bazelor militare din Crimeea a ajutat armata rusă să se ocupe de zone mari din sudul Ucrainei, a declarat un oficial american. În această săptămână, comandanții ucraineni și americani se vor întâlni în Germania pentru a planifica o operațiune ofensivă și a conduce exerciții.

Acesta va implica vehicule blindate de infanterie Bradley, care vor fi incluse și în noul pachet.

De la începutul războiului, Statele Unite au trimis Kiev ajutoare militare în valoare de 22,9 miliarde dolari, din care 12,7 dolari sunt arme directe din depozitele Pentagonului, iar alte 1,32 miliarde dolari sunt granturi și împrumuturi pentru achiziționarea de arme din țările aliate.

Suma totală a ajutorului SUA pentru Ucraina, inclusiv injecțiile umanitare și financiare, a ajuns la 48 de miliarde de dolari.