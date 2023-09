Ucraina va nevoie, în 2024, din partea SUA de un ajutor financiar cuprins între 12 şi 14 miliarde de dolari, în condiţiile în care cheltuielile bugetare rămân la un nivel ridicat, pe fondul invaziei ruseşti, a declarat luni ministrul ucrainean de Finanţe, Serghei Marcenko, transmite Bloomberg.



De asemenea, Marcenko a spus că speră că bugetul interimar al SUA va fi aprobat în curând şi Ucraina va putea primi alte 3,3 miliarde de dolari până la finele anului, astfel încât să poată acoperi deficitul bugetar.



"Nu sunt discuţii încă, există foarte multe incertitudini şi nu avem încredere că acesta este un lucru garantat", a spus Serghei Marcenko, la un forum de afaceri organizat la Kiev.



Marcenko a adăugat că, în 2024, ministerul pe care îl conduce ar dori să primească din partea SUA o finanţare pentru bugetul de stat la un nivel similar cu cel din acest an. "Nu mai mic decât în acest an: undeva între 12 şi 14 miliarde de dolari. Asta este ceea ce aşteptăm", a spus Serghei Marcenko.



Ucraina a primit în acest an un ajutor financiar de aproape 10 miliarde de dolari din partea SUA, pentru acoperirea deficitului bugetar, iar autorităţile de la Kiev estimează că nevoile lor nu se vor diminua anul următor, pe măsură ce armata ucraineană înregistrează progrese lente în contraofensiva sa.



Chiar dacă preşedintele SUA, Joe Biden, a cerut fonduri de urgenţă în valoare de 24 de miliarde de dolari pentru a răspunde la războiul din Ucraina, următoarea tranşă de ajutor american pentru Ucraina a întâmpinat obstacole politice, în condiţiile în care SUA au intrat într-un ciclu al alegerilor prezidenţiale.



Noul ministru ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, a declarat săptămâna trecută că va cere Cabinetului o majorare a bugetului alocat apărării în acest an cu 251 miliarde de hrivna (6,8 miliarde de dolari), având în vedere că cheltuielile militare cresc de la o zi la alta.



Luni, ministrul de Finanţe, Serghei Marcenko, a spus că Guvernul de la Kiev va discuta solicitarea ministrului Apărării la următoarea reuniune, dar a apreciat că "nu sunt sigur că vom putea acoperi toate nevoile" menţionate de Rustem Umerov.