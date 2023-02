UPDATE - Serviciile de informații americane anuță că este posibil ca Rusia să beneficieze de livrări de arme din China, relatează The Wall Street Journal.

UPDATE - Președintele Belarus se pregătește de o vizită în China, la câteva zile de la vizita celui mai înalt diplomat chinez la Kremlin. Aleksandr Lukașenko ajunge marți, 28 februarie, într-o vizită în China, a anunțat ministerul de externe chinez, potrivit The Guardian. Lukașenko va rămâne la Beijing până pe 2 martie. Presa britanică relatează că Beijingul este dispus să colaboreze cu Belarus pentru a aprofunda încrederea politică reciprocă, potrivit mesajului transmis de ministrul chinez de externe, Qin Gang, omologului său din Belarus, Serghei Aleinik, în timpul unei conversații telefonice. În septembrie anul trecut, Xi și Lukașenko au anunțat un parteneriat strategic când cei doi s-au întâlnit la Samarkand.

UPDATE - Președinția suedeză a Consiliului UE a anunțat adoptarea celui de-al 10-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

#EU countries managed to agree on the 10th package of sanctions against #Russia



This was announced by the Presidency of the Council of the EU, Sweden.



The content of the next package has not yet been published. https://t.co/QGZkxxTUol — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2023

UPDATE - Banca Mondială anunță un ajutor pentu Ucraina: va aloca 2,5 miliarde de dolari Ucrainei sub formă de granturi.

UPDATE - Ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov a postat primele imagini cu un tanc Leopard 2, trimis de aliați în Ucraina, cu un comentariu: „Pe unde este drumul către Moscova?”.

"Excuse me, where is the road to Moscow?"



The first reaction of Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov to the new Leopard 2A4 tanks that arrived in Ukraine today. pic.twitter.com/DZ4l0LQHGE — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2023

UPDATE - Numeroase arestări au fost făcute în Rusia după protestele rușilor în mai multe orașe împotriva războiului la comemorarea unui an de la invazia din Ucraina. Rușii au protestat tăcut, au depus flori la monumentele personalităților ucrainene din Moscova, Sankt Petersburg.

A young woman was detained because she wanted to lay flowers on the monument to Lesya Ukrainka in #Moscow. pic.twitter.com/ZWJP1NsY82 — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2023

Efective masive de polițiști au fost mobilizate pentu a împiedica depunerile de flori la monumentele acestora pe timpul nopții.

This is how many police officers are needed, according to the Russian authorities, to protect the Lesya Ukrainka monument in #Moscow from "dangerous criminals" who want to lay flowers in memory of fallen Ukrainians. pic.twitter.com/DvGXpoL1UK — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2023

UPDATE

Alarme aeriene au fost auzite în toată Ucraina, iar locuitorii au fost indemnati să se adăpstească. Bombardamentele continuă în special în zonele pe care rușii încearcă de șase luni să le cucerească în totalitate, dar se lovesc de rezistența forțelor ucrainene. Locuitorii din orașul Herson sunt fără încălzire din cauza bombardamentelor.

Președintele american Joe Biden, întrebat despre apelurile insistente de la Kiev pentru avioane de luptă, a spus ferm că Ucraina „nu are nevoie de F-16 acum”.