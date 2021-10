Concret, hoţul împuşcat în timpul jafului din Italia se folosea de o carte de identitate pe care românul a pierdut-o în urmă cu mai mulţi ani.

Însoţit de câţiva complici, bărbatul despre care criminaliştii italieni spun că a fost ucis în timpul unui jaf petrecut acum două zile în localitatea Santopadre ar fi încercat să fure din locuinţa unui antreprenor local. Surprins în flagrant, hoţul a fost împuşcat mortal de proprietarul casei.



Din actele de identitate descoperite la fața locului, carabinierii au aflat că hoţul ucis se numeşte Mirel Joacă-Bine, un român în vârstă 34 de ani, cu domiciliul în oraşul Braşov. Doar că, la adresa indicată, rudele bărbatului dau peste cap toată ancheta italienilor.

„Eu sunt Mirel Joacă-Bine si persoana din Italia nu sunt eu”, spune acesta.

Bărbatul trăieşte de nouă ani în Suedia, unde şi-a luat casă, s-a căsătorit şi are doi copii. Acum 17 ani, când încă era în România, şi-a pierdut buletinul. Bănuieşte că acela care l-a găsit i-a furat identitatea. Dovada sunt nenumăratele amenzi venite pe numele lui din Franţa sau Anglia.



„Mi-a venit o amendă că nu am plătit un pod pe o atostradă, apoi încă o amendă că m-a oprit poliţia în Franţa că am depăşit viteza cu 30 de km la oră şi mi-au dat amendă”, a mai afirmat Mirel Joacă-Bine.

El spune că a apelat de mai multe ori la Poliţia Română şi la cea suedeză pentru lămurirea situaţiei, dar fără succes.

De data aceasta însă, dată fiind gravitatea faptei, lucrurile se vor lămuri, notează ȘtirileProTv. Anchetatorii italieni sunt nevoiţi să afle adevărata identitate a hoţului împuşcat acum două zile. Ei ar putea afla indicii despre adevărata identitate a bărbatului ucis de la complicii jafului. Numai că aceştia au scăpat cu fuga, iar carabinierii nu i-au prins încă, mai relatează sursa citată.