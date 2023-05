Zeci de mii de oameni s-au adunat sâmbătă, în capitala Serbiei, pentru a treia oară în ultima lună. Aceștia protestează împotriva guvernului după două împușcături în masă care au avut loc la începutul acestei luni.

Aproape 100 de mii de oameni au ieșit în ultimele zile pe străzile capitalei Serbiei, unde au cerut demisia guvernului, dar și reglementarea conținutului mass-media violent.

Serbia mass shootings: Thousands protest against violence in capital city Belgrade

