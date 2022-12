Clipul video a fost postat pe Telegram de Fighterbomber, un cont cu 260.000 de urmăritori, relatează HotNews.ro.

Pe filmare se vede momentul în care este lansată racheta de crozieră de către bombardier și se aude cum un membru al echipajului spune: „Bună dimineața, Zelenski!”.

Footage of the Kh-101 cruise missile launch from the Tu-95 strategic bomber.

📹Fighterbomber pic.twitter.com/AaqORLvcgq