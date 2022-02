„Forțele de ocupație ruse încearcă să ocupe Centrala nucleară de la Cernobîl. Militarii noștri își dau viața pentru ca tragedia din 1986 să nu se repete. A raportat acest lucru către premierul suedez. Aceasta este o declarație de război împotriva întregii Europe”, a transmis președintele Ucrainei.

Centrala nucleară de la Cernobîl este o centrală nucleară dezafectată din Ucraina, amplasată în apropierea orașului părăsit Prîpeat, la 14,5 km de Cernobîl, la 16 km de granița cu Belarus și la 110 km de capitala Ucrainei, Kiev.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.