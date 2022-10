„Singura tactică a lui Putin este teroarea asupra oraşelor ucrainene paşnice, însă el nu va distruge Ucraina. Acesta este, de asemenea, răspunsul său către toţi conciliatorii care vor să discute cu el despre pace: Putin este un terorist care discută cu rachete", a scris Kuleba pe Twitter.

Explosions occurred in Kiev, Lviv, Ternopil, Zhytomyr region and Dnipropetrovsk. Aide to Ukrainian Interior Minister Herashchenko said that one of the rockets that struck Kiev fell on Volodymyrska Street, where the SBU office is located and Zelensky’s office is nearby. pic.twitter.com/bNZBi5z3GK