Portugalia a anunțat luni recunoașterea oficială a Statului Palestina, alăturându-se valului recent de țării occidentale care sprijină soluția celor două state.

Până în septembrie, aproximativ 150 de state membre ONU recunosc Palestina, inclusiv majoritatea țărilor din Orientul Mijlociu, Africa, Asia și America Latină, dar și tot mai multe țări europene, precum Suedia, Irlanda, Norvegia, Spania, Slovenia, alături de Canada, Marea Britanie și Australia.

Mari puteri precum China, India și Rusia susțin, de asemena, recunoașterea. În continuare, SUA, Israel, precum și state ca Germania, Austria, Olanda, Belgia, Italia, Finlanda, Japonia și Coreea de Sud nu au făcut acest pas. Tendința globală arată o extindere a recunoașterii internaționale a Palestinei. Asta înseamnă că pe plan internațional statutul diplomatic al Palestinei este recunoscut. Palestina primește tratament de stat suveran în relațiile bilaterale cu aceste țări, pot fi stabilite ambasade, acorduri oficiale și relații de cooperare la nivel de guvern. Mai primește și sprijin pentru ONU și organisme internaționale și are o presiune politică, adăugă greutate soluției celor două state Israel și Palestina coexistând, punând presiune asupra Israelului și altor state care nu recunosc încă Palestina pentru a relua negocierile de pace.