In raportul anual al Consiliului Fiscal atrage atentia ca deficitul bugetar in acest an in Romania ar putea sa depaseasca 7% din PIB și ar putea sa ajunga chiar la 8% fata de 5% tinta oficiala pe care s-a realizat bugetul. In masurile negative, Consiliul Fiscal a anticipat ca măsuri negative cresterea salariilor si a pensiilor.