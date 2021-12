Curajoasa bătrânică se numește Margaret Keenan și s-a vaccinat în Marea Britanie. Femeia de 91 de ani își sfătuiește semenii să facă același lucru.

Margaret Keenan was the first person anywhere in the world to receive the life-saving vaccine, exactly one year ago today. This is the moment just after she had received it. #JabTheMidlands pic.twitter.com/8h253spVYZ

„Vă rog! Vă rog să o faceți, trebuie să o faceți pentru că asta o să vă salveze viața, vouă, prietenilor voștri și familiilor voastre. Oamenii nu ar trebui să stea prea mult pe gânduri. Nu stați pe gânduri, trebuie doar să o faceți! Știți? Trebuie doar să o faceți, atât!”, a precizat femeia.

Nici nu este de mirare că primul om vaccinat este de pe teritoriul britanic. Țara are o rată de vaccinare impresionantă. 80% din populaţie a primit, deja, cele două doze de ser.

One year ago today, Margaret Keenan became the first person in the world to be vaccinated for Covid-19 with a clinically-authorised vaccine



Over 120 million doses later & 100,000 lives saved here in the UK, I want to thank everyone involved in this mammoth achievement



1/2 pic.twitter.com/6nm5VeC7Sk