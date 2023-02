Clipe de groază pentru locuitorii din California în ultimele zile. Ninsoarea, un fenomen foarte rar în regiune, a afectat mai multe zone, ca și frigul și vântul puternic.

O furtună de zăpadă a adus pe coasta continentului american un strat de zăpadă de doi metri în stațiunile însorite de lângă Los Angeles.

Ninsorile au ajuns chiar și aproape de metropola care are ieșire la oceanul Pacific, care este cunoscut pentru clima caldă. Șoferii au rămas blocați pe drumuri, iar mai multe acoperișuri au fost smulse de vântul puternic, relatează Realitatea PLUS.

În Los Angeles, un oraş renumit pentru palmieri şi bulevarde însorite, a nins, fiind sub prima avertizare de viscol din ultimele trei decenii. Zăpada a acoperit parţial și emblematicul semn Hollywood.

The Hollywood sign has snow upon it today. I have lived in Los Angeles for 50 years.Sunny California is now drenched in rain and snow delighting and confusing its occupants. The rich are fleeing from the cities & the frozen homeless are in shock. Hooray for Hollywood..🎬 pic.twitter.com/t76v1Jk5aQ