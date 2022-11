Ultima oară când am fost la o astfel de întâlnire am cerut „arme, arme, arme”. Multe s-au schimbat de atunci și ați văzut cât a contat, cât am putut să le valorificăm. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați livrat armele necesare Ucrainei”, a spus Dmytro Kuleba într-o declarație comună cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg

„Azi am alte trei cuvinte: „Rapid, rapid, rapid”. Apreciem ce ați făcut, dar războiul continuă. Am dovedit că putem bate Rusia, dar deciziile privind armele și producția de noi arme trebuie luate mai rapid, la fel și livrările trebuiesc grăbite. Asta discutăm, cum să grăbim totul”, spune Kuleba.

Acesta spune, însă, că acum trebuie discutat și de amenințarea energetică, după ce Rusia a dus o campanie de lovire sistematică a infrastructurii energetice din Ucraina.

„Acum și energia e la fel de importantă ca ajutorul militar. Transformatoare, generatoare și alte echipamente sunt foarte importante. Avem nevoie de apărare antiaeriană - sisteme IRIS-T, Patriot, Hawk - și avem nevoie și de transformatoare și generatoare”, a spus Kuleba.

De cealaltă parte, Jens Stoltenberg a subliniat că „mesajul de la întâlnire este că NATO și partenerii vor continua să ajute Ucraina”.

„Vom sta alături oricât ar dura. Am realizat că este extrem de important ca Putin să nu câștige în Ucraina. Ar fi o tragedie pentru Ucraina, dar ar fi o vulnerabilitate pentru întreg globul. Aliații au căzut de acord să lucreze mai îndeaproape cu Ucraina. Avansul Ucrainei se datorează bravilor săpi soldați, dar am văzut că ajutorul aliaților a făcut o diferență”, a spus Stoltenberg.