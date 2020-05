Mărturie sfâșietoare a văduvei unui bolnav covid19: Ne-am luat la revedere prin telefon cu câteva ore înainte să moară

Daily Mail a publicat povestea unei vaduve din Marea Britanie care marturiseste cum si-a luat adio de la sotul ei prin intermediul unui telefon mobil al asistentei care-l ingrijea. Acest lucru s-a petrecut cu doar cateva ore inainte ca barbatul sa moara pe patul de spital.

Allan avea 72 de ani si nu a aratat niciun fel de simptome in afara unei usoare arsuri in piept. El a murit in dimineata zilei de 5 aprilie la doar cateva ore dupa ce a fost dus de urgenta la spital.

Pat Pearce, sotia barbatului, in varsta de 75 de ani, marturiseste pentru presa din Marea Britanie ca singura modalitate prin care a mai putut sa comunice cu sotul ei a fost prin intermediul unor mesaje pe care le-a trimis asistentei care-l ingrijea pe barbat. Femeia a fost casatorita timp de 38 de ani cu partenerul ei.

In ultimele mesaje, femeia Pat i-a transmis sotului ei ca regreta ca nu ii poate fi alaturi atunci cand este in asemenea suferinta, pe patul de spital si ca il iubeste foarte mult.

La doar cateva ore dupa ce barbatul a simtit o arsura in piept, sotia sa l-a gasit zacand in casa intr-o stare foarte grava si a sunat salvarea. "Era constient dar nu putea sa vorbeasca", marturiseste femeia.