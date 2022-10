„Condamnăm cu fermitate atacurile masive de rachete rusești în curs de desfășurare asupra orașelor din Ucraina, inclusiv Kiev. Brutalitatea, teroarea și uciderea civililor nevinovați trebuie să înceteze imediat”, a scris Maia Sandu pe Twitter.

Strongly condemn the ongoing massive #Russian missile attacks on #Ukrainian cities, including #Kyiv. Brutality, terror and killing of innocent civilians must immediately stop.