Jurnalistul britanico-germano-luxemburghez Philip Crowther, în vârstă de 41 de ani, este corespondent internaţional al Associated Press (AP). El a postat pe Twitter un montaj video care-l arată transmiţând luni în timp real din Piaţa Libertăţii din Kiev în engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză şi luxemburgheză pentru posturi de ştiri din mai multe ţări despre tensiunile militare ruso-ucrainene.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT