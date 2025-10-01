Inundații devastatoare în sudul Ucrainei: cel puțin 9 morți, inclusiv un copil VIDEO

Vreme extremă în Ucraina. Cel puţin nouă persoane, inclusiv un copil, au murit în urma inundațiilor cauzate de ploile abundente din regiunea Odesa (din sudul țării). În şapte ore a plouat cât în două luni, potrivit autorităților locale.

”Toată noaptea (de marţi spre miercuri, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor blocate de inundaţii, la degajarea maşinilor, la pomparea apei din clădiri”, anunţă pe Telegra, serviciile de urgenţă, relatează AFP.

În cursul nopţii de marţi spre miercuri a plouat cât în două luni, a  transmis primarul Odesei, Ghenadii Truhanovș

”Nicio reţea de canalizare nu poate face unei astfel de sarcini”, a declarat oficialul local.

 

Intemperiile intervin în timp ce Ucraina continuă să fie bombardată zilnic de armata rusă, care controlează 20% din teritoriul ucrainean, la trei ani şi jumătate după invazia rusă la scară mare.