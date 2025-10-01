”Toată noaptea (de marţi spre miercuri, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor blocate de inundaţii, la degajarea maşinilor, la pomparea apei din clădiri”, anunţă pe Telegra, serviciile de urgenţă, relatează AFP.

În cursul nopţii de marţi spre miercuri a plouat cât în două luni, a transmis primarul Odesei, Ghenadii Truhanovș

”Nicio reţea de canalizare nu poate face unei astfel de sarcini”, a declarat oficialul local.

⚡️In Odesa's Panorama shopping center, sofas floated away with the water due to flooding.



The downpour in the city continues.



— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 30, 2025

One man has just been confirmed to have died in the Odesa floods.



— Tim White (@TWMCLtd) September 30, 2025

Intemperiile intervin în timp ce Ucraina continuă să fie bombardată zilnic de armata rusă, care controlează 20% din teritoriul ucrainean, la trei ani şi jumătate după invazia rusă la scară mare.