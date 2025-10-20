Autoritățile au anunțat că au fost mobilizate imediat toate serviciile de urgență din zonă și le-au transmis locuitorilor să rămână în alertă.

Explozie la o rafinărie din Rusia

Rușii spun că uzina a fost doar parțial afectată și că incendiul a fost lichidat.

Guvernatorul din regiunea vizată de atacuri a spus că nu există victime printre angajați, iar instalația de procesare a gazului nu prezintă un pericol pentru locuitorii din zonă.

La începutul acestei luni, ucrainienii au lovit o platformă industrială de la granița cu Kazahstan, după care armata Kievului a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și a infrastructurii energetice.