Incendiu devastator, la un zgârie-nori din Dubai: 9 victime

Un incendiu devastator a izbucnit, marți seara, la etajul 10 al Turnului Abbco, din Dubai. Clădirea, un complex rezidențial de apartamente de lux, are 48 de etaje.

La fața locului au fost mobilizați pompieri și drone care survolează zona.

Potrivit primelor informații, 9 persoane au fost rănite.

În imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum bucăți din clădire se desprind și cad în stradă, în flăcări.

Cauza incendiului este momentan necunoscută.

Massive fire at a 50 storey residential tower - Abbco, at Al Nahda, Sharjah. Said most of the residents are Indians #Dubai #sharjah pic.twitter.com/l0LL77sc3s