Incendiul, denumit Franklin Fire de către autorități, a izbucnit luni seară în Malibu Canyon, în jurul orei locale 22:50, și a distrus deja peste 3.000 de acri de teren. Cel puțin șapte case au fost complet distruse, iar zona afectată continuă să se extindă.

Un ordin de evacuare rămâne în vigoare pentru o mare parte din Malibu, fără a fi raportate victime până în prezent. Condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv vânturile puternice Santa Ana și seceta severă, au contribuit la extinderea rapidă a flăcărilor.

Zona, renumită pentru rezidenții săi celebri, a fost grav afectată de incendiu. Printre cei evacuați se numără Dick Van Dyke, care a confirmat pe rețelele de socializare că a plecat în siguranță alături de soția sa și animalele de companie, cu excepția unei pisici rămase dispărute.

„Ne rugăm ca pisica noastră, Bobo, să fie în siguranță și ca întreaga comunitate să depășească această încercare teribilă”, a scris actorul.

Cher și Barbra Streisand se numără, de asemenea, printre vedetele afectate, deși situația exactă a locuințelor lor rămâne incertă.

Pe lângă distrugerile materiale, incendiul a dus la închiderea școlilor și a mai multor drumuri importante, inclusiv emblematicul Pacific Coast Highway. Autoritățile au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a preveni noi incendii, iar mii de persoane au fost adăpostite în centre de evacuare deschise în regim de urgență.

Universitatea Pepperdine, aflată în apropierea zonei afectate, și-a sfătuit inițial studenții să se adăpostească pe loc, dar ulterior a ridicat această recomandare din cauza pericolului crescut.

Incendiul survine la aproximativ o lună după un alt dezastru similar în Moorpark. California este frecvent afectată de incendii de vegetație, amplificate de condițiile climatice extreme și secetă. Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice joacă un rol major în creșterea frecvenței și intensității acestor dezastre.

Deși dimensiunea incendiului Franklin Fire este relativ mică comparativ cu alte evenimente similare, viteza de extindere și impactul asupra comunității din Malibu îl fac unul dintre cele mai semnificative incidente din acest an.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația, avertizând că vânturile Santa Ana ar putea complica eforturile echipelor de intervenție. Locuitorii din zonele învecinate sunt sfătuiți să rămână vigilenți și pregătiți pentru evacuare.

