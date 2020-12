Încă trei soldaţi francezi ucişi într-o misiune din statul african Mali

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat, într-un comunicat de presă, ''profunda emoţie'', reamintind în acelaşi timp ''hotărârea Franţei de a continua lupta împotriva terorismului'' în această regiune a Globului. Franţa este prezentă în Sahel în cadrul operaţiunii Barkhane, la care participă peste 5.000 de militari în această zonă imensă, afectată de atacuri jihadiste şi o criză de securitate care a ucis mii de civili şi soldaţi în ultimii ani.

Three French soldiers killed by explosive device in Mali operation https://t.co/U8MeEI7oaj pic.twitter.com/CJI1Qjvp0E