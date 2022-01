Potrivit poliţiei, Laura Russo i-a administrat elevului serul la domiciliul său, deşi nu avea autorizaţie legală de a administra vaccinuri şi nici consimţământul părinţilor băiatului.



Profesoara, în vârstă de 54 de ani, care predă biologie, a fost reţinută în ajunul Anului Nou şi riscă patru ani de închisoare dacă va fi condamnată.



Băiatul, în vârstă de 17 ani, şi-ar fi dorit să se vaccineze.



Poliţia susţine că nu este clar cum a obţinut Russo presupusul vaccin anti-COVID-19 sau ce marcă este acesta. În prezent, vaccinul de la Pfizer-BioNTech este singurul autorizat pentru americanii sub 18 ani.



Momentul vaccinării a fost filmat, iar pe înregistrare Russo pare să-i spună adolescentului: "Vei fi bine, sper".



Oficialii au declarat că părinţii băiatului au sunat la poliţia din Nassau County după ce acesta a venit acasă şi le-a spus ce s-a întâmplat.



Conducerea liceului Herricks High School, unde preda Russo, a declarat că în urma acestui incident petrecut în Long Island profesoara a fost retrasă de la ore în aşteptarea rezultatului anchetei, relatează CBS News.



O audiere în instanţă a fost programată pentru data de 21 ianuarie.AGERPRES/ (AS - autor: Ana Alecu, editor: C