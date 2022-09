Politicianul s-a filmat în timp ce mergea pe o stradă aglomerată din centrul Florenței. Femeia îl privește amuzată, iar înainte să-și dea seama de intenția acestuia, face cu mâna spre camera video.

"Votați pe 25 septembrie pentru Ligă ca să n-o mai vedeți", spune Di Giulio, în timp ce o privește pe femeia de etnie rromă. "Nu, nu spune asta", reacționează aceasta. "Nu mi-e frică", adaugă ea.

Mesajul lui Di Giulio a stârnit un val de furie în Italia, scrie spotmedia.ro. Enrico Letta, liderul Partidului Democrat de centru-stânga, a criticat mesajul: "Se întâmplă niște lucruri șocante în această campanie electorală", a spus el, făcând referire și la Giorgia Meloni, lidera partidului "Frații Italiei", considerată posibilul viitor premier al Italiei.

Luna trecută, aceasta a postat pe rețelele de socializare o înregistrare video cu o femeie din Ucraina care a fost violată de un solicitant de azil într-un oraș italian. "Cât de departe vor merge?", a întrebat Letta.

Di Giulio s-a apărat împotriva acuzațiilor de rasism ale primarului Florenței, Dario Nardella, spunând că iubita lui este de origine nigeriană și a vrut doar să denunțe "cerșetoria". Cu toate că există anumite restricții vizând această practică, cerșetoria nu este interzisă în Italia.

Liderul partidului Liga Nord, Matteo Salvini, a reacționat și el, spunând că videoclipul a fost "o prostie". "Problemele se rezolvă cu forțele de ordine, cu legi, nu cu înregistrări în care arăți o persoană", a spus acesta.

Il #25settembre non votate Lega per non vedere mai più certi #AlessiodiGiulio, in maniera che quelli come lui non ci siano mai più a rappresentare i cittadini.pic.twitter.com/cV1NR8KXJN