„Tărâmul Păcii”, așa cum este numit Ierusalimul, a devenit peste noapte un peisaj alb, de vis. Iar de zăpadă s-au bucurat și copiii, și adulții.

Stratul de 20 de centimetri de zăpadă nu a fost însă pe placul autorităților, luate pe nepregătite.

Traficul pe mai multe drumuri principale din Ierusalim sunt blocate din cauza ninsorii abundente, iar plugurile de zăpadă fac cu greu față, anunță poliția locală. Și școlile au fost închise, spre bucuria copiilor.

Israelul este țară cu climă uscată, iar iernile sunt blânde. Prima ninsoare după mai bine de șapte ani a avut loc anul trecut.

