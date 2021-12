Reptila a pătruns în locuința actorului, iar acesta s-a străduit s-o scoată afară cu ajutorul unui băț, însă șarpele l-a mușcat pe Salman Khan.

Din fericire, s-a dovedit că reptila nu era veninoasă. Cu toate acestea, medicii l-au ținut 6 ore sub observație pe starul de la Bollywood.

Potrivit India Today, după șase ore de tratament, Salman a fost externat din spital, iar în prezent se odihnește acasă.

A snake had entered my farmhouse, I took it outside using a stick. Gradually it reached onto my hand. I then grabbed it to release, which is when it bit me thrice. It was a kind of poisonous snake. I was hospitalized for 6 hours...I am fine now: Actor Salman Khan on snake bite pic.twitter.com/cnDnUhglm5