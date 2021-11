Blocul care s-a prăbușit se afla într-o zonă de lux din centrul economic al Nigeriei, Lagos, relatează CNN.

,,Am crezut că este un cutremur. Ne-am grăbit să ieșim din apartamentul nostru. Am simțit cum clădirea în care ne aflam se mișcă și am știut că ceva nu este în regulă”, a declarat pentru CNN Olu Apata, un rezident din apropiere și președintele Asociației Avocaților din Nigeria.

Apata a precizat că imobilul respectiv a fost în construcție în ultimii doi ani și că dezvoltatorul a negociat cu potențiali cumpărători.

Trei persoane au fost salvate din dărâmături, potrivit unui comunicat al autorităților statului Lagos, care au adăugat că pompierii și serviciul de ambulanță au mers la fața locului. Oficialii nu au indicat câte persoane sunt date dispărute în prezent.

Ancheta asupra cauzei prăbușirii blocului de 22 de etaje este în desfășurare, iar oficialii de la sol evaluează posibile daune aduse structurilor din jur, se mai arată în comunicat.

Muhammad, un funcționar public, a declarat pentru CNN că se afla în biroul lui dintr-o clădire de lângă atunci când s-a prăbușit blocul.

,,Am auzit un sunet puternic, neobișnuit din clădirea noastră de birouri. Pur și simplu vibra. Așa că m-am uitat pe fereastră, am văzut cum se prăbușea etaj cu etaj acel bloc. Bineînțeles, am fugit cu toții și am încercat să ne adăpostim în siguranță", a povestit acesta.

A durat ceva timp până când serviciile de salvare au ajuns la fața locului. La câteva ore după prăbușire, sute de oameni se aflau în jurul șantierului, căutând eventuale victime. Localnicii săpau cu mâinile printre dărâmături. Unii din mulțime erau furioși că autoritățile nu au demarat imediat căutările, au mai povestit martorii.

Prăbușirile clădirilor nu sunt întâmplări neobișnuite în Lagos, cel mai mare oraș din Nigeria, cu o populație de aproximativ 20 de milioane de oameni.

În 2019, prăbușirea a două clădiri, inclusiv una care găzduia o școală, a provocat zeci de morți. Un expert a declarat la acea vreme pentru CNN că peste 1.000 de clădiri riscă să se prăbușească în Lagos.