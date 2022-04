Mai multe femei s-au așezat în fața ambasadei Rusiei la Tallinn – Estonia. Au stat cu fața spre clădirea ambasadei – aveau capul acoperit cu un sac, erau îmbrăcate numai în lenjerie intimă, iar pe picioare aveau vopsea roșie care imită sângele. Au vrut să atraga atenția asupra abuzurilor soldaților ruși.

In Tallinn, women went outside the Russian embassy to protest against the mass rape of Ukrainian women by Russian invaders.

