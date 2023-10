Micuții l-au colindat pe Joe Biden și au primit de la președintele american niște pachețele, cel mai probabil cu bomboane.

Imaginile au făcut deliciul publicului prezent la eveiment și au devenit, de asemenea, virale în mediul online.

The children of US Secretary of State Antony Blinken trick-or-treat-ed yesterday dressed as President Zelenskyy and the Ukrainian flag.



They look amazing! Thank you, kids! pic.twitter.com/L6gH4LXlyg