În ciuda amploarei pe care a avut-o evenimentul, festivităţile anuale din zona Itaewon din Seul - zonă extrem de populară pentru viaţa de noapte - nu au avut un organizator principal, ceea ce a însemnat că autorităţile guvernamentale nu au fost solicitate să introducă protocoale de siguranţă, relatează Agerpres, care citează Reuters.



Autorităţile districtului Yongsan, acolo unde este situată zona Itaewon, au precizat într-un comunicat de presă că au discutat despre măsurile de prevenire a consumului de droguri şi a răspândirii infectărilor cu COVID-19 în weekendul de Halloween. Nicio menţiune legată de controlul mulţimilor, în ciuda numărului mare de participanți la eveniment.



Sâmbătă, când s-a produs tragedia, aproximativ 100.000 de persoane s-ar fi aflat în Itaewo. Cifra este absolut uriașă având în vedere faptul că vorbim despre o zonă cunoscută pentru dealurile şi aleile sale extrem de strâmte.

Cifrele nu sunt deloc departe de adevăr. O dovedesc din plin datele dinb teren. Astfel, conform serviciului de metrou din Seul, 81.573 de persoane au coborât la staţia Itaewon, pe 29 octombrie, comparativ cu circa 23.800 cu o săptămână în urmă şi 35.950 vineri (28 octombrie - n.r.).

when people are constantly pushing, stepping, breathing, & squeezing you its literally the most uncomfortable and sufferable thing to ever experience. to be stuck for hours in that state & seeing people fall beside you is absolutely devastating 💔#itaewon

pic.twitter.com/t6GY3ABsbn