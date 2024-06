Femeia a fost lovită chiar pe stradă

Înregistrările video arată cum bărbatul îi aplică un pumn de dreapta femeii, determinând-o să se prăbușească la pământ, cu fața acoperită de mâini din cauza durerii. Incidentul a avut loc în timpul celei de-a 28-a ediții a festivalului multicultural anual Brooklyn Pride, în Park Slope, unde mii de oameni s-au adunat pentru a sărbători.

Potrivit utilizatorilor de pe rețelele de socializare, agresorul a fost identificat ca fiind Jonathan Kaye, un director general la Moelis & Co.

„Am aflat că unul dintre angajații noștri a fost implicat într-un incident grav în Brooklyn, pe 8 iunie. Luăm această chestiune foarte în serios și desfășurăm o anchetă", a declarat un purtător de cuvânt al băncii de investiții. Deși compania nu a confirmat oficial dacă Kaye este angajatul implicat, investigațiile sunt în curs de desfășurare.

De la ce a pornit conflictul

În videoclipul incidentului, Kaye poate fi auzit spunând "She f-king threw s-t all over me" după ce a fost stropit cu lichid pe jachetă. Spectatorii au reacționat vehement, numindu-l pe atacator "dobitoc" și "persoană oribilă". Pe lângă rănirea femeii, se pare că un alt participant la festival a fost de asemenea rănit, suferind o fractură de braț.

Kaye, care locuiește într-o casă de lux evaluată la peste 4 milioane de dolari în Park Slope, la doar câteva străzi de Ginger\"s Bar, unul dintre ultimele baruri pentru lesbiene din Brooklyn, a refuzat să comenteze incidentul. Poliția din New York nu a furnizat informații suplimentare despre acest caz.

Jonathan Kaye supervizează franciza Global Business Services la Moelis & Co. din 2013 și are o carieră anterioară la Citi Bank ca director general al grupului Global Mergers & Acquisitions.

