Greta Thunberg a fost reţinută de poliţie în timpul unui protest împotriva exploatării cărbunelui într-un sat din Germania.

Activista suedeză pentru protejarea mediului, în vârstă de 20 de ani, a luat parte la mai multe proteste împotriva demolării satului Luetzerath pentru a face loc extinderii exploatării unei mine de cărbune din apropiere.

Rețelele de socializare au difuzat mai multe imagini cu protestul la care a participat Greta T.

Hilarious. Greta arrested by German cops for protesting coal mine expansion.. as Germany listened to her and invested in Solar and wind - in a country with no sun or wind.

Nuclear power is the only answer for sustainable clean energy.

pic.twitter.com/CP4dmAYIgO