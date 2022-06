„Toate propunerile formulate de președintele Putin au fost puse pe hârtie și înaintate la New York. Am făcut tot ce am putut. Răspunsul lent la o problemă aparent urgentă este alarmant. Nu exclud ca și secretariatul ONU să se confrunte cu o puternică influență din partea celor care doresc să exercite conducerea Organizației”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunea de Stat din Belarus.

„Această situație creează probleme pentru multe țări în curs de dezvoltare. Secretarul general al ONU, prin acțiunile sale, prelungește criza alimentară, nu face posibilă trimiterea rapidă a cerealelor acolo. Este regretabil”, a subliniat ministrul.

Lavrov a amintit că reprezentanții ONU au vizitat anterior Rusia pentru a discuta acest subiect. În plus, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a venit la Moscova.

„Președintele Rusiei Putin i-a explicat în detaliu că există o cale elementară, fără negocieri și memorandumuri - prin Belarus. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să asigurați lanțurile logistice și financiare. Există și alte rute, mai costisitoare, pentru livrarea alimentelor, prin România, Polonia”, – a spus ministrul rus.

În același timp, Lavrov a dat vina pe Kiev pentru blocarea porturilor ucrainene. „În ceea ce privește porturile, acestea nu sunt blocate de noi. Din martie, forțele noastre armate au declarat coridoare sigure din apele teritoriale minate ale Ucrainei până în strâmtoarea Bosfor. Suntem gata să cooperăm cu turcii. Dar pentru aceasta, Ucrainenii trebuie să elibereze portul. Nu vor să facă asta", a spus el. Lavrov.

"În același timp, Guterres încearcă să rezolve problemele retragerii cerealelor din porturile ucrainene fără a ține cont de coridoarele pe care le anunțăm zilnic. Vrea să se pună de acord mai întâi asupra cerealelor ucrainene, apoi asupra rusești. Nimeni nu ne grăbește nicăieri", a spus ministrul rus de externe.