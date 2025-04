China vrea alianță cu UE împotriva lui Trump

„În prezent, în lume au loc schimbări nemaiîntâlnite în acest secol se produc într-un ritm mai rapid. Numai prin solidaritate și coordonare țările pot promova dezvoltarea și prosperitatea globală.”, a transmis Xi Jinping, președintele Chinei.

„Spania este în favoarea unor relații mai echilibrate între Uniunea Europeană și China, a găsirii unor soluții negociate pentru diferențele pe care le avem și a unei cooperări mai bune în domenii de interes comun.”, a adăugat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

„În privința Chinei... Ne-ar plăcea să putem ajunge la o înțelegere. Au profitat de țara noastră o lungă perioadă. Am mult respect pentru președintele Xi. Într-un sens real, noi am fost prieteni o bună bucată de vreme și consider că vom ajunge la un acord care să funcționeze pentru ambele țări.”, a menționat DONALD TRUMP, președintele Statelor Unite ale Americii.