Flăcările de la clădirea de 42 de etaje din Hong Kong au fost observate pentru prima dată în apropierea schelelor din vârf. Incendiul a fost vizibil din port, iar scântei au zburat pe străzile din apropiere.

O oră mai târziu, focul s-a extins în toată clădirea în construcție și până în stradă

Incendiul a izbucnit la ora 23:11 (15:11 GMT) în Tsim Sha Tsui, un cartier comercial și turistic aglomerat de pe malul mării.

După ce inițial nu au fost raportate victime, autoritățile au anunțat că cel puțin două persoane ar fi fost rănite, fiind emisă o alertă de nivel 4.

Clădirea de 42 de etaje aflată în construcție urma să găzduiască un hotel și istoricul Mariners' Club, potrivit site-ului web al dezvoltatorului său, Empire Group.

