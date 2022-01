Totuși, â discuţiile s-au blocat din cauza unei condiţii care ar impune înlăturarea sa din politică, relatează Agerpres.



Netanyahu, care a pierdut puterea în iunie după 12 ani consecutivi în fruntea guvernului şi care este acum lider al opoziţiei, a pledat nevinovat la acuzaţiile de dare de mită, abuz de încredere şi fraudă în cele trei dosare în care a fost inculpat în 2019. Toate aceste dosare sunt judecate împreună.



Sursa a declarat că Netanyahu, în vârstă de 72 de ani, a discutat un acord cu procurorul general Avichai Mandelblit în conformitate cu care ar pleda vinovat la acuzaţii reduse iar condamnarea rezultată ar fi comutată în serviciu în folosul comunităţii.



Discuţiile au întâmpinat însă un obstacol din cauza solicitării lui Netanyahu de a fi scutit de o condamnare care să implice o clauză de "corupţie morală", care în conformitate cu legea israeliană l-ar forţa să iasă din politică ani de zile, a declarat sursa, care a discutat cu Reuters sub protecţia anonimatului.



Biroul procurorului general a refuzat să comenteze informaţia. Un avocat al lui Netanyahu, care în trecut a negat comiterea vreunei ilegalităţi şi i-a acuzat pe procurori de o vânătoare de vrăjitoare, nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta această informaţie.



Netanyahu a jurat să-l înlăture de la putere pe succesorul său, Naftali Bennett, un naţionalist susţinut de o coaliţie de partide foarte diverse.



Likud nu a reuşit anul trecut să formeze un nou guvern în parte din cauză că partidele cu aceeaşi orientare au refuzat să i se alăture lui Netanyahu, invocând procesul acestuia pentru corupţie.



Lăsând în urmă problemele sale legale, Netanyahu ar putea, în teorie, să alcătuiască o nouă coaliţie de dreapta. Dacă el însă ar avea interdicţie în politică, membrii de dreapta ai coaliţiei lui Bennett ar putea opta pentru formarea unui nou guvern împreună cu partidul Likud, sub o nouă conducere.



Ideea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei a fost promovată de fostul preşedinte al Curţii Supreme, Aharon Barak.



El a spus la postul de radio Kan că acesta ar uşura presiunea asupra sistemului judiciar, care a petrecut ani de zile apărându-se împotriva acuzaţiilor din partea susţinătorilor lui Netanyahu că acesta nu are parte de un proces corect.



Un purtător de cuvânt al partidului Likud a declarat că nu ştie nimic despre astfel de negocieri.