Cel puţin patru persoane au fost scoase decedate de sub dărâmături joi, 30 ianuarie, după ce o dronă Shahed lansată de Rusia a lovit un bloc de locuinţe cu mai multe etaje în oraşul ucrainean Sumî, din nord-estul ţării, relatează Ukrainskaia Pravda, citând administraţia regională.

De asemenea, 9 persoane, între care un copil de 7 ani, au fost rănite. Un adolescent de 18 ani este în stare gravă.

Operaţiunile de căutare şi salvare sunt încă în desfăşurare.

Last night, Russia launched a “Shahed” strike on Sumy, targeting an ordinary residential apartment building. Four people were killed. My condolences to their families and loved ones.



Nine others were wounded, including a child. Rescue operations are still ongoing, with rubble… pic.twitter.com/MLg7h9Zk36