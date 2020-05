Bilanț negru în SUA - Cel mai mare val de morți în 24 de ore, de la începutul crizei - Cifre înspăimântătoare

In ultimele 24 de ore, in statele Unite au murit 2909 oameni din cauza coronavirus. Este statistica cea mai severa de la inceputul crizei coronavirus in SUA. Tocmai in aceasta perioada cei din SUA intentioneaza sa anuleze multe dintre restrictii.

A doua cea mai rea zi ca numar de morti in SUA a fost in data de 23 aprilie insa atunci cifrele au urcat pana la 2471, astfel ca noul record e cu mult mai aspru. Pana in acest moment s-au inregistrat 67.173 morti de coronavirus in SUA si peste 1,1 milioane cazuri de infectare.