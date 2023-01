Cel puţin 166 de persoane au murit din cauza valului de frig care s-a abătut asupra Afganistanului în ultimele 20 de zile, a anunţat, sâmbătă, un reprezentant al ministerului afgan pentru gestionarea catastrofelor - Abdul Rahman Zahid.

Este cea mai grea iarnă din ultimii 10 ani. Valorile temperaturilor au scăzut până la -33 de grade Celsius în anumite regiuni afgane după data de 10 ianuarie. Temperaturile extreme au fost însoţite uneori de ninsori abundente şi de ploi îngheţate.

În același timp, au loc frecvent întreruperi ale reţelei de alimentare cu electricitate.

Numai în ultima săptămână au murit alte 88 de persoane, ridicând bilanţul total al victimelor la cel puțin 166, potrivit datelor din aproape toate provinciile - 24 din cele 34 de provincii ale ţării.

