ATAC armat într-un parc din Kentucky (SUA). O persoană a murit și alta este grav rănită

Un bărbat a murit la fața locului, apelul la poliție fiind făcut în jurul orei nouă seara. Poliția i-a îndepărtat pe cei de la fața locului și desfășoară o anchetă. Parcul a devenit centrul protestelor față de moartea unei femei de culoare Breonna Taylor, ucisă de ploaia de gloanțe a echipei antidrog ce a executat un mandat de percheziție în casa ei din Louisville, scrie HotNews.

BREAKING: Louisville, Kentucky, police say 1 dead, 1 injured in shooting at park hosting protests over Breonna Taylor\"s death. https://t.co/XmtRHGR1Hj





Taylor, 26 de ani, angajată a serviciilor medicale de urgență, a fost ucisă pe 13 martie când polițiștii au intrat în apartamentul ei pentru a pune în aplicare un mandat de percheziție fără bătaie la ușă. Unul dintre cei trei polițiști implicați a fost dat afară marțea aceasta. Uciderea lui Taylor a generat reacții și mai dure după moartea lui George Floyd, cele două incidente fiind principalele cazuri invocate în protestele din SUA contra brutalității și discriminărilor rasiale ale poliției.

A white supremacist opened fired at a group of peaceful protestors who were organized at Jefferson Square Park in Louisville, Kentucky, today demanding JUSTICE FOR BREONNA TAYLOR.



Multiple victims were shot!



THIS IS AMERICA! pic.twitter.com/aDXyH4y1q3