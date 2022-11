Una dintre înregistrările video distribuite pe rețelele de socializare arată că soldații Forțelor Armate Ucrainene au ajuns în fața clădirii administrative aflate în centrul orașului ocupat de forțele de invazie rusești încă din primele zile după declanșarea „operațiunii militare speciale”, pe 24 februarie.

Locuitorii orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel ucrainean încă de la primele ore ale dimineții de vineri.

The Ukrainian flag has appeared in front of the Kherson Regional State Administration building overnight.🇺🇦 pic.twitter.com/63GoGxiPfy — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) November 11, 2022

Ulterior, oamenii au început să se strângă treptat în centrul orașului după ce pe rețelele de socializare au început să apară informații și imagini cu eliberarea altor localități din apropiere.

Localnicii i-au ajutat deja pe militarii ruși să arboreze steagul și pe sediul poliției din Herson.