"Rusia nu a influentat in niciun fel alegerile prezidentiale din Romania si asta e evident pentru orice om rational. Alegeti pe cine vreti si nu aduceti in discutia asta Rusia in calitate de instrument al luptelor pre electorale intre fortele politice din Romania.

Nu stiu de ce s-a creat in jurul lui Calin Georgescu aceasta aoreola cum ca ar fi un candidat pro rus, ca iubeste Rusia. Poate o iubeste, nu stiu, dar cand se afirma ca Georgescu transmite agenda Rusiei, trezeste o mare nedumerire pentru ca lucrurile nu stau deloc asa.

Peste tot unde englezii si americanii apar, ei incearca sa actioneze după principiul dezbina si condu, asta este tactica lor comuna.

Eu cred ca ei nu sunt interesati ca realatiile dintre Romania si Rusia sa devina mai bune. Cu alte cuvinte, nu este vorba despre un interes national al Romaniei, ci de un interes al Washingtonului, al Bruxellesului si din pacate vedem ca ei reusesc sa impuna aceasta linie politica", spune Vladimir Lipaev.