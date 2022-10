Emisiile de metan din gazoductele din Marea Baltică pot însemna până la dublul emisiilor totale anuale de metan din întreaga producție de petrol și gaze norvegiene. Totuși specialiștii ne asigură că această cantitate crescută de metan din aer nu este periculoasă pentru oameni sau animale.

La originea acestor scurgeri de gaze se află explozii submarine, a căror magnitudine a fost măsurată la 2,3 şi, respectiv 2,1 pe scara Richter. Adică echivalentul unei încărcături explozive de sute de kilograme, se arată într-un raport. Suedia și Danemarca spun că explozia ar fi consecinţa unui act deliberat. Însă cele două țări nu spun cine ar fi responsabilul.

