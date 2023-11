Biroul FBi din Buffalo anunţă într-un comunicat că anchetează cu privire la explozia de pe Podul Rainbow, peste râul Niagara, care asigură o legătură între cele două ţări, potrivit news.ro, care citează.

Două persoane au murit în explozie de la frontiera dintre Statele unite şi Canada, porivit postului american CBS, relatează BBC.

În imaginile şi înregistrările video postate pe reţele de socializare se observă o cabină a grănicerilor în flăcări.

Potrivit oraşului Niagara Falls, vehiculul încerca să intre în Statele Unite la momentul exploziei, iar martorii au auzit o bubuitură puternică şi au văzut un nor de fum înainte de venirea poliţiei.

Surse declară că pare să fie vorba despre un act deliberat, însă autorităţiloe nu au confirmat niciun mobil şi nicio identitate. FOX News cotează surse care susțin că cel mai probabil a fost vorba de un atac terorist.

BREAKING: SECURITY FOOTAGE SHOWS TERRORIST ATTACK BY CAR BOMB AT UNITED STATES BORDER CROSSING AT NIAGRA FALLS NEW YORK!

2 Suspected Terrorist Dead In Explosion & 1 @CBP Agent Rushed To Hospital With Injuries! pic.twitter.com/JZ0fApUa8p