Marina rusă a tras duminică focuri de avertisment asupra unei nave cargo civile sub pavilion Palau în Marea Neagră.

Este vorba despre o navă de război a Rusiei care a deschis foc asupra unui vapor ce transporta marfă în Marea Neagră. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Rusia, potrivit agenției ruse de presă Interfax.

Incidentul a avut loc duminică în sud-vestul Mării Negre. Nava comercială călătorea sub pavilion Palau și se îndrepta spre Ucraina, a anunțat Ministerul rus.

Rușii susțin că nava lor de patrulare Vasily Bykov a tras asupra vasului Sukru Okan deoarece căpitanul nu a răspuns la cererea de a opri pentru o inspecție.

„Echipajul vasului Vasily Bykov al Marinei ruse a oprit cu forța nava de mărfuri Sukra Okan, sub pavilion Palau, care se îndrepta spre portul ucrainean Izmail, în Marea Neagră”, a anunțat ministerul rus al apărării. După inspecție, nava și-a continuat drumul spre portul de destinație, a mai transmis Ministerul rus al Apărării.

Russian MoD (Breaking): Russia stops and boards the civilian cargo vessel Sukru Okan (Palau)



On August 13, 2023 at around 0640 (0340Z), in the southwestern part of the Black Sea, the patrol ship of the Black Sea Fleet "Vasily Bykov", which is assigned to controlling shipping,… pic.twitter.com/kF0oYdyxam