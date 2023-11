Poliţia germană a anunţat duminică seară că incidentul de pe pista aeroportului din Hamburg de sâmbătă.

Un tată înarmat care și-a luat fiica de patru ani ostatică s-a predat duminică fără a opune rezistență, după ore de negocieri pe aeroportul din Hamburg. A fost arestat după ce a reținut-o pe fetița sa într-o mașină de 18 de ore, scrie presa locală germană.

🚨‼️#BREAKING: #Hamburg #Airport declared clear as the attacker, who took his daughter #hostage and forcibly entered the runway with intentions to fly to #Turkey, has surrendered. The incident is believed to have originated from familial disputes. #HamburgAirport #HostageRelease https://t.co/DZ0PGlVRzs pic.twitter.com/P06xeDq1Mq