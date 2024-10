Annika, care naviga sub pavilion german, transporta aproximativ 640 de tone de petrol la momentul incidentului. Petrolierul, cu o lungime de 73 de metri și o lățime de 12 metri, se afla în Golful Mecklembourg, situat în nord-estul Germaniei, între două localități din apropierea portului Rostock.

Conform Comandamentului Central al Urgențelor Maritime, cei șapte marinari au fost salvați de echipajul unei nave de salvare și aduși în siguranță pe uscat. În urma evacuării echipajului, operațiunile de stingere a incendiului au început imediat, fiind implicate alte trei nave de salvare, asistate de echipe de pompieri transportate la fața locului cu elicoptere.

Comandamentul Central a confirmat că petrolierul este ancorat și conectat la un remorcher, asigurând stabilitatea navei în timpul intervenției pentru stingerea flăcărilor.

Incidentul din Marea Baltică a declanșat o amplă operațiune de salvare, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a preveni un posibil dezastru ecologic.

